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Menemen'de Gökhan ve Ertuğrul Sarıyer deplasmanında yok

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada 5 puan kaybeden Menemen Belediyespor'da golcü Gökhan Ünal ve orta saha Ertuğrul Arslan'ın Sarıyer deplasmanında oynayamayacağı bildirildi. Teknik direktör Suat Kaya, sol ayak bileğinden sakatlanan...

Menemen'de Gökhan ve Ertuğrul Sarıyer deplasmanında yok
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada 5 puan kaybeden Menemen Belediyespor'da golcü Gökhan Ünal ve orta saha Ertuğrul Arslan'ın Sarıyer deplasmanında oynayamayacağı bildirildi. Teknik direktör Suat Kaya, sol ayak bileğinden sakatlanan Gökhan ile kasığında sorun bulunan Ertuğrul'un henüz iyileşmediğini açıkladı. 
İki tecrübeli ismin antrenmanlara dahi katılamadığını belirten Suat Kaya, "Maalesef oyuncularımız bu hafta da sahada olamayacak. Kart cezalısı stoperimiz Veli'den de yararlanamayacağız. Yine önemli eksiklerimiz var ancak şartlar ne olursa olsun Sarıyer'i yeneceğiz. Kredimizi yeterince tükettik. Zirve yolunda yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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