Menemen'de Gökhan ve Ertuğrul Sarıyer deplasmanında yok

İki tecrübeli ismin antrenmanlara dahi katılamadığını belirten Suat Kaya, "Maalesef oyuncularımız bu hafta da sahada olamayacak. Kart cezalısı stoperimiz Veli'den de yararlanamayacağız. Yine önemli eksiklerimiz var ancak şartlar ne olursa olsun Sarıyer'i yeneceğiz. Kredimizi yeterince tükettik. Zirve yolunda yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. FOTOĞRAFLI
İki tecrübeli ismin antrenmanlara dahi katılamadığını belirten Suat Kaya, "Maalesef oyuncularımız bu hafta da sahada olamayacak. Kart cezalısı stoperimiz Veli'den de yararlanamayacağız. Yine önemli eksiklerimiz var ancak şartlar ne olursa olsun Sarıyer'i yeneceğiz. Kredimizi yeterince tükettik. Zirve yolunda yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. FOTOĞRAFLI