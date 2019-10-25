Menemen'de derbi zamanı

İZMİR, () - TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Altay, yarın İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakayı ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları 15 TL karşılığında batı tribününde, konuk seyirci Menemenliler ise 10 TL'ye maraton tribününde izleyecek. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı stoper Gençer dışında eksik yok. Sarı-lacivertliler ise sakat Semih forma giyemeyecek.

İki takım tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, üst üste çıkacakları ikinci derbiyi de kazanarak galibiyet serisini 3 haftaya taşımak istediklerini söyledi. Karafırtınalar, "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ise takımına inandığını ifade ederek, "Taraftarımızın desteği ile elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. İzmir'e yakışan bir derbi maçı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Altay'ın muhtemel 11'i: Emre - Erhan, İbrahim, Abdülkerim, Murat, Deniz, Tavares, Putsila, Tatos, Kappel, Paixao.

Menemenspor'un muhtemel 11'i: Selmani - Canberk, Ali Keten, Ercan, Alberk, Taşkın, Mehmet, Murat Erdemir, Muhammed, Mustafa, Ali Özgün.