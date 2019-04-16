Menemen'de büyük gerilim

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 3 hafta kala şampiyonluğa koşan Menemen Belediyespor'da kulüp yönetimi ile yeni belediye arasında gerginlik tavan yaptı.

Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin'in onursal başkanlık görevini üstlendiği, yönetimi de kendine yakın isimlerden belirlediği kulüpte, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen Serdar Aksoy'un çalışan tüm personeli geri çektiği iddia edildi. Kulüpte çalışan kimsenin bulunmadığı ileri sürülürken, tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselmek için gün sayan takımda futbolcuların ve teknik ekibin zor durumda kaldığı vurgulandı. Belediye başkanlığı döneminde kulübü şirketleştirme girişimini tamamlayan ve daha önce yaptığı açıklamada Menemenspor A.Ş olarak yola devam edeceklerini söyleyen Şahin'in geçen aylarda başkanlığı döneminde belediye tarafından yapılan, belediyeye ait Çavuşköy Tesisleri'ni kulübe kiraladığı vurgulandı.

Menemen'de 1999 yılında başladığı belediye başkanlık görevi sona eren Şahin, o dönemden bu yana kulüpte aktif olarak rol alıyor. Sezonu şampiyon bitirir bitirmez yeni bir yapılanmaya gireceklerini belirten Tahir Şahin, "Belediyespor sadece ismen devam ediyor. Kulübümüz gelecek sezon Menemenspor olarak yarışacak. Şartlar ne olursa olsun 1'inci Lig'e çıkacağız. Ben siyasete devam etmeyeceğim, futbol adamı ve kulüp başkanı olarak görev alacağım. Altınordu modelini örnek alıp, çok büyük bütçelere gerek duymadan takımımızı 1'inci Lig'de iyi bir seviyeye getireceğiz. Ancak bitime 3 hafta kala, şampiyonluğa giderken personelin tesislerden ayrılması çok yanlış. Çimcisinden müdürüne, aşçısından güvenliğine kadar kimse kalmadı. Yazık, günah. Ancak bizler takımımız yanındayız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız" dedi.

