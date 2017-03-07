Menemen Belediyesporlu Haluk coştu

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta 2'nci yarıda aldığı kötü sonuçlar yüzünden şampiyonluk şanısını zora sokan Menemen Belediyespor'da transferin son günü Aydınspor 1923'ten kadroya dahil edilen golcü Haluk Türkeri, fark yaratan isim oldu.

Sezonun ilk yarısında Aydınspor 1923'te 22 maça çıkıp sadece 2 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 1 sezon sonra döndüğü Menemen Belediyespor'da ise 5 maçta 3 kez fileleri sarsarak başarılı bir grafik ortaya koydu.

İkinci yarının ilk haftasında Niğde Belediyespor maçında oynamaya başlayan Haluk, 1-1 berabere biten mücadelede takımına beraberliği getiren golü attı. Ardından deplasmanda yine 1-1 sona eren Sarıyer randevusunda 90+3'te Menemen Belediyespor'u yenilgiden kurtaran Haluk, geçen haftaki 2-2 tamamlanan 1461 Trabzon karşılaşmasını da boş geçmedi. Bir türlü sakatlıktan kurtulamayan ve kadro dışı kalan Gökhan Ünal'ı aratmayan 31 yaşındaki oyuncu, tüm müsabakalarda ilk on birde sahaya çıktı.

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