Menemen Belediyespor, lider Tuzlaspor'a karşı

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak.

Pendik Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçta Kadier Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, Teknik direktör Suat Kaya sezonun kırılma maçlarından birdi oynayacaklarını söyledi. Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde 2'nci sırada olduklarını hatırlatan Kaya, "Kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maça çıkacağız. Ben takımıma güveniyorum. Önceliğimiz kazanmak ama kazanamıyorsak da yenilmemeliyiz" dedi.

