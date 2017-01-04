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Menemen Belediyespor'da 3 futbolcuyla daha yollar ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Ara transfer döneminde önce Tayfur Emre, sonra ise Cenk Yılmaz'la yollarını ayıran sarı lacivertlilerde orta saha oyuncuları...

Menemen Belediyespor'da 3 futbolcuyla daha yollar ayrıldı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Ara transfer döneminde önce Tayfur Emre, sonra ise Cenk Yılmaz'la yollarını ayıran sarı lacivertlilerde orta saha oyuncuları Ersin Aslantoğ, Özkan Toprak ve Murat Erdemir ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığı duyuruldu. Ligin ilk yarısında Murat 10'u ilk 11'de olmak üzere 13, Özkan 2'si ilk 11'de olmak üzere 9, Ersin ise 1'i ilk 11'de olmak üzere 3 maçta forma giymişti. Devre arasında kadrosundan 5 futbolcuyla vedalaşan Menemen Belediyespor yönetimi, henüz takviye yapmadı.

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