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Menemen Belediyespor yeni sezon çalışmalarına başladı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play Off oynamasına rağmen çeyrek finalde elenen Menemen Belediyespor, yeni sezonun çalışmalarına başladı. Henüz Teknik Direktör Suat Kaya ile anlaşamayan sarı lacivertliler, 7 futbolcuyla yollarını...

Menemen Belediyespor yeni sezon çalışmalarına başladı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play Off oynamasına rağmen çeyrek finalde elenen Menemen Belediyespor, yeni sezonun çalışmalarına başladı.
Henüz Teknik Direktör Suat Kaya ile anlaşamayan sarı lacivertliler, 7 futbolcuyla yollarını ayırdı. Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Tahir Şahin, Gökhan Ünal, Efe Karaoğlu, İbrahim Dağaşan, Ömer Alıcı, Serhan Özşahin, Oğuzhan Çevik ve Ertuğrul Arslan'a teşekkür edip vedalaştı. Menemen'de İdari Menajer Kural Atıntaş'ın da görevden ayrıldığı belirtildi. 
Yönetimin İngiltere'nin Gillingham takımı ile masaya oturan Suat Kaya konusunu da hafta sonuna kadar netleştireceği belirtildi. Menemen Belediyespor'un en az 5 futbolcuyla yollarını ayıracağı idda edildi. Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Menemen Belediyespor dış transfere de vakit kaybetmeden başlayacak. Geride bıraktığımız sezon deneyimli futbolcularla mücadele eden sarı-lacivertlilerde yaş ortalamasını aşağıya çekecek kurmaylar, genç oyuncularla yola devam edecek.

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