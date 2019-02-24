Menemen Belediyespor uygun adım

Gökay ÖZALP / MENEMEN, () -

TFF 2. Kırmızı Grup'ta deplasmanda Tuzlaspor'un ardından evinde Fethiyespor engelini de aşan Menemen Belediyespor, şampiyonluk yolunda gaza bastı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini bitime 3 dakika kala attığı golle 2-1 yenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya sezonun en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi. Yollarına emin adımlarla devam ettiklerini dile getiren Kaya, "Kurtuluş mücadelesi veren ekiplerle oynadığımız maçlar hep çekişmeli oldu. Fethiyespor bizi zorladı ama kazanmasını bildik. Önemli bir virajı döndük. Kalan 11 final müsabakamız var. Hepsinde çok dikkatli olmalıyız. Şampiyonluğa inancımız tam" diye konuştu.

İzmir ekibi gelecek hafta Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak.