Menemen Belediyespor'un yıldızlarına kanca

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu şampiyon bitirip yeni sezonda ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Menemen Belediyespor'un genç futbolcularına Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdikleri istikrarlı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki stoper Veli Çetin ve 21 yaşındaki sol bek Alberk Koç'a teklif yağdığı vurgulandı. İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar mukavelesi bulunan Alberk'i Bundesliga 2'de mücadele eden Darmstadt 98 takımının yanı sıra Süper Lig'den Kasımpaşa ile Sivasspor'un istediği ifade edildi. Alman ekibi Darmstadt'ın bu sezon Alberk'i birçok maçta izlettirdiği ve yetkililerden olumlu rapor aldığı kaydedildi.

Menemen Belediyespor'un altyapısından yetişen Alberk'in de önceliğinin Avrupa olduğu dile getirildi. Menemen'de 2013-14 sezonunda bu yana forma giyen stoper Veli için de yine Kasımpaşa, Trabzonspor, Ankaragücü ve Göztepe'nin nabız yokladığı iddia edildi. Sözleşmesi ay sonunda bitecek Veli'nin yeni sezonda Süper Lig'de top koşturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alberk şampiyonlukla biten maratonda 27 lig maçında forma giyip 1 gol attı. Veli ise 31 maçta 8 kez ağları sarstı. Eski Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ile yeni belediye arasında kulübün yönetimi ve tesislerle ilgili kriz yaşandığı Menemen'de gözler olağanüstü genel kurula çevrilmiş durumda.