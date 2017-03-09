Menemen Belediyespor'un rakibi Kastamonuspor 1966

Taraftarının 1461 Trabzon karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı lacivertli ekip, rakibini boş tribünler önünde ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlığı geçen orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan, Teknik Direktör Suat Kaya'nın görev vermesi durumunda forma giyebilcek. Sakatlığı süren ve süresiz kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal ise maçı tribünden izleyecek.
Taraftarının 1461 Trabzon karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı lacivertli ekip, rakibini boş tribünler önünde ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlığı geçen orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan, Teknik Direktör Suat Kaya'nın görev vermesi durumunda forma giyebilcek. Sakatlığı süren ve süresiz kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal ise maçı tribünden izleyecek.