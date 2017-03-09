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Menemen Belediyespor'un rakibi Kastamonuspor 1966

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor yarın play off hesapları yapan Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Serdar Akkoçoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Taraftarının...

Menemen Belediyespor'un rakibi Kastamonuspor 1966
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor yarın play off hesapları yapan Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda Serdar Akkoçoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Taraftarının 1461 Trabzon karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı lacivertli ekip, rakibini boş tribünler önünde ağırlayacak. İzmir ekibinde sakatlığı geçen orta saha oyuncusu İbrahim Dağaşan, Teknik Direktör Suat Kaya'nın görev vermesi durumunda forma giyebilcek. Sakatlığı süren ve süresiz kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal ise maçı tribünden izleyecek. 

   

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