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Menemen Belediyespor'un keyfi kaçtı

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'ye deplasmanda 6-0 mağlup olan Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü yaşıyor. Teknik direktör Suat Kaya, Türkiye Kupası'nın artık kendileri için bittiğini belirterek, "Futbolcularım...

Menemen Belediyespor'un keyfi kaçtı
ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe'ye deplasmanda 6-0 mağlup olan Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü yaşıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, Türkiye Kupası'nın artık kendileri için bittiğini belirterek, "Futbolcularım sadece 38 dakika mücadele etti. En ufak dikkat dağılmasında büyük takımlar cezayı ağır bir şekilde kesiyor. Biz de kötü bir fatura ödedik. Tek düşüncemiz ligi şampiyon bitirerek TFF 1'inci Lige yükselmek. Kupasıda artık kalan 2 maçımızı prestij için oynayacağız" dedi.
Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamladıklarını hatırlatan Kaya, "İkinci yarı risk almak zorundaydım. Bu futbolun doğasında var. Elbette alınan sonuç için çok üzgünüm. Ancak ben yine bardağın dolu tarafına bakıyorum. Futbolcularım tecrübe kazandı" yorumunu yaptı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zorlu bir maratonun kendilerini beklediğini belirten Kaya şöyle konuştu:
"Şimdi hepimiz iyi bir şekilde dinleneceğiz. Ardından transfer çalışmaları ve kamp programıyla ikinci devreye hazırlanacağız. Tek hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."

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