Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor'la oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı.

Ligde 57 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 55 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek koltuğunu korumayı hedefliyor. İç sahada Menemen'den sonra en başarılı takım olan Hatayspor, taraftarının önünde oynadığı 12 maçta sadece 1 gol yedi.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Kerem Bulut ve Ardahan'ın tedavisi sürüyor. Murat Erdemir ise cezalı durumda.

