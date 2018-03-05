Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda takipçisi...

Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor'la oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı. 
Ligde 57 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 55 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek koltuğunu korumayı hedefliyor. İç sahada Menemen'den sonra en başarılı takım olan Hatayspor, taraftarının önünde oynadığı 12 maçta sadece 1 gol yedi. 
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Kerem Bulut ve Ardahan'ın tedavisi sürüyor. Murat Erdemir ise cezalı durumda.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314