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Menemen Belediyespor'un buruk sevinci

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü ile 90+8'inci dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan Menemen Belediyespor, buruk bir sevinç yaşıyor.  Keçiörengücü karşılaşmasından...

Menemen Belediyespor'un buruk sevinci

İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü ile 90+8'inci dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan Menemen Belediyespor, buruk bir sevinç yaşıyor. 
Keçiörengücü karşılaşmasından önce sahasında 12'de 12 yaparak rakiplerine göz açtırmayan sarı-lacivertliler taraftarının huzurunda ilk kez puan kaybetti.  Teknik direktör Suat Kaya, mutlak kazanmaları gereken maçı berabere tamamladıklarını belirterek, "Elbette 2-0 geriye düştük ve üstüne 10 kişi mücadele ettik. Sonuçta futbolcularımız mağlubiyeti kabullenmedi. Son saniyelerde attığımız golle yenilmedik" dedi.  
Stres altında geçen karşılaşmada taraftarların 2 defa sahaya girmesi ve maç sonu futbolcuların kavga etmesi ise futbola gölge düşürdü. Evinde şu ana kadar hiçbir olaya imza atmayan Menemen Belediyespor'un Tahir Şahin Stadı'nda oynayacağı kiritik müsabakalar öncesi ceza alması da gündeme geldi. Gelecek hafta en önemli takipçisi Hatayspor deplasmanına çıkacak İzmir ekibinde kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Murat Erdemir cezalı duruma düştü. Menemen Belediyespor 25'inci haftayı 57 puanla lider tamamlarken, Bodrumspor'u yenen Hatayspor ise 55 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

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