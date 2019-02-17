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Menemen Belediyespor'un ayak sesleri

Gökay ÖZALP / İZMİR, () -   TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puan gerisinde yer aldığı lider Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda keskin bir virajı dönen Menemen Belediyespor büyük sevinç yaşadı. Zorlu geçmesi beklenen...

Menemen Belediyespor'un ayak sesleri

Gökay ÖZALP / İZMİR, () -  
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puan gerisinde yer aldığı lider Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda keskin bir virajı dönen Menemen Belediyespor büyük sevinç yaşadı. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada rakibini rahat geçen sarı-lacivertliler Tuzlaspor'la puanları eşitledi. Sezonun kırılma maçını oynadıklarını ifade eden teknik direktör Suat Kaya, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Tuzlaspor'un da bizim de 46 puanımız var. Çok çetin bir zirve yarışı olacak" dedi. 
Oynanan futboldan memnun kaldığını dile getiren Suat Kaya, "Karşılaşmadan mağlup ayrılsaydık, 6 puan geriye düşecektik. Elbette bu da bizi moral olarak çok yıpratacaktı. Ancak hepimiz falibiyete inanmıştık. Maçın başından sonuna kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda Tuzlaspor'un puan olarak da önüne geçip liderliği alacağız. Daha fazla çalışacağız, daha çok inanacağız. Kesinlikle işimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Menemen Belediyespor gelecek hafta sahasında Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. 

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