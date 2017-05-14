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Menemen Belediyespor'un 3 futbolcusuna teklif var

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup Play Off çeyrek finalinde Gümüşhanespor'a elenerek sezonu tamamlayan Menemen Belediyespor'un 3 futbolcusuna üst liglerden teklif var. Sarı lacivertlilerin genç futbolcuları orta saha Mert Hakan Yandaş ve stoper...

Menemen Belediyespor'un 3 futbolcusuna teklif var
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup Play Off çeyrek finalinde Gümüşhanespor'a elenerek sezonu tamamlayan Menemen Belediyespor'un 3 futbolcusuna üst liglerden teklif var.
Sarı lacivertlilerin genç futbolcuları orta saha Mert Hakan Yandaş ve stoper Veli Çetin ile kaleci Amir Güren'e üst liglerden çok sayıda teklif geldiği bildirildi. Bu sezon Menemen'de 42 resmi maça çıkıp 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Mert'i Bursaspor ve Kasımpaşa'nın istediği öğrenilirken, yine 23 yaşındaki Veli'yi de Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un takibe aldığı belirtildi.
İlk yarıda birinci kaleci Bayram Olgun'un aşil tendonundan sakatlanmasıyla kaleyi devralan 26 yaşındaki Amir için de üst liglerde mücadele eden 2 kulübün nabız yokladığı bildirildi. Gelen teklifleri değerlendiren yönetimin, iyi bir rakam önerilmesi halinde bu oyuncuları satabileceği, transfer görüşmelerini bizzat Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in yapacağı kaydedildi.
Öte yandan Başkan Şahin'in bu hafta Teknik Direktör Suat Kaya ile bir kez daha görüşerek deneyimli teknik adamla sözleşme yenilemesi bekleniyor. Kaya, kulüpteki geleceğinin çarşamba gününe kadar netleşeceğini açıkladı. 

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