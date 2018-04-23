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Menemen Belediyespor umudunu koruyor

İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemen Belediyespor, şampiyonluk yarışında pes etmeyecek. En önemli rakibi Hatayspor'un evinde Sancaktepe'ye takılmasıyla...

Menemen Belediyespor umudunu koruyor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemen Belediyespor, şampiyonluk yarışında pes etmeyecek. En önemli rakibi Hatayspor'un evinde Sancaktepe'ye takılmasıyla liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, "Asla şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Buca'da kazansak şu an liderdik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Bitime 2 hafta kaldı. Ama son düdüğe kadar mücadelemiz sürecek. Sezon sonunda liderlik koltuğunda oturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Hatayspor'un bu hafta düşme korkusu yaşayan Amed Sportif'e konuk olacağını belirten Kaya, "Rakibimizin 2 puan gerisindeyiz. Hatayspor zor bir müsabakaya çıkacak. Biz de Etimesgut deplasmanına gideceğiz. Elbet hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Ben umutluyum. Futbolcularıma güvenim tam" dedi. Bucaspor'a karşı önemli fırsatları kaçırdıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İlk yarıyı önde bitirdik, ikinci golü bulsaydık her şey farklı olacaktı" ifadelerini kullandı.
İzmir ekibi Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor maçlarıyla normal sezonu noktalayacak. 

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