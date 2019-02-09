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Menemen Belediyespor, Tarsus deplasmanında

İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'la berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak...

Menemen Belediyespor, Tarsus deplasmanında

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Tokatspor'la berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Bilal Köseoğlu yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mustafa Şen forma giyemeyecek. Tarsus'tan galibiyetle döneceklerine inandığını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Zirve ile aramızın açılmasını istemiyoruz. Mutlak 3 puan bekliyoruz. Tarsus deplasmanları hep zor geçer ancak kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. 

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