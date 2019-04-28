Menemen Belediyespor tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de

Menemen Belediyespor - Şanlıurfaspor: 0-0

Gökay ÖZALP / MENEMEN ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Gürcan Dönmez (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati (xxx) - Rıdvan (xxx), Veli (xxx), Talha (xxx) (Dk. 80 Murat x), Alberk (xxx), Taşkın (xxx), Mahmut (xxx), Umut (xxx), Okan (xxx), Mustafa Şen (xxx) (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu) , Ali Özgün (xxx) (Dk. 75 Tayfun xx)

ŞANLIURFASPOR: Yasin (xx) - Samet (x), Mehmet (xx), Emre (x), Onur (xx), Aykut (x), Oğuzhan (xx), Sercan (xx), Ömer (xx) (Dk. 58 Feridun x), Fevzi (x) (Dk. 69 Halil x), Can (xx) (Dk. 77 Veysel x)

SARI KARTLAR: Samet (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Menemen Belediyespor oldu. Son 2 haftaya en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde lider giren sarı lacivertliler, evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak 27 yıllık tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. İlçe Stadı'nda yaklaşık 5 bin futbolseverin izlediği maçın ardından büyük coşku yaşandı. Sezon başından bu yana zirve yarışı veren futbolcular sahada şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından olan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İlçe Stadı'nı bayram yerine çeviren taraftarların yanı sıra Menemen halkı da stat çevresinde zaferi doyasıya kutladı.

28'inci dakikada ilk ciddi atağı konuk Şanlıurfaspor geliştirdi. Orta sahadan aldığı topla Menemen yarı sahasına ilerleyen Fevzi, çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

44'üncü dakikada Mustafa Şen'in orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Yasin son anda çelmeyi başardı.

50'nci dakikada seri çalımlarla Şanlıurfaspor ceza sahasına giren Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

54'üncü dakikada Mustafa Şen'in pasına hareketlenen Ali bekletmeden şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.

65'inci dakikada Sercan ortaladı, Can kafayı vurdu. Ancak Şanlıurfaspor bu ataktan sonuç alamadı.

Mücadele golsüz sona ererken, Menemen Belediyespor tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmiş oldu.

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