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Menemen Belediyespor stat yenileme çalışmalarına başladı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup play off çeyrek finalinde Gümüşhanespor'a elenip TFF 1'inci Lig'e çıkma şansını kaçıran Menemen Belediyespor, stat yenileme çalışmalarına başladı. Sezonun bitmesinin ardından 1200 kişi kapasiteli...

Menemen Belediyespor stat yenileme çalışmalarına başladı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup play off çeyrek finalinde Gümüşhanespor'a elenip TFF 1'inci Lig'e çıkma şansını kaçıran Menemen Belediyespor, stat yenileme çalışmalarına başladı.
Sezonun bitmesinin ardından 1200 kişi kapasiteli İlçe Stadı'nı 5000 bin kişi kapasiteye çıkarmak için kolları sıvayan Menemen Belediyesi, tesisin yeni projesini görücüye çıkardı. Askeriye tarafından bulunan kapalı tribünde yıkım çalışmaları başlarken, yeni statta 210 kişilik VIP, 100 kişilik protokol ve 84 kişilik basın tribünü yapılacak. 
Kapalı tribünde 1826 kişilik de seyirci kapasitesi oluşturulacak. Yeni maraton tribünü de yenileyecek olan kurmaylar, toplam 2383 kişilik koltuğu monte edecek. Maratonda 690 kişi kapasiteli misafir tribünü de inşa edilecek. Betonarme ve çelik konstrüksiyon desteklenecek yeni tribünlerin 3 ayda tamamlanacağı ve stadın 2017-18 sezonuna yetişeceği belirtildi. Belediye Başkanı Tahir Şahin daha önce yaptığı açıklamada, Menemen'e yakışır bir stadı hizmete sunacaklarını ifade etmişti. 

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