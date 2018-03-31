Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor: 1-1

Gökay ÖZALP / MENEMEN,() -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Arif Dilmeç (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx) - Semih (xx), Yasin (xxx), Cihan (x) (Dk.68 Mert x), Veli (xx), Taşkın (xx), Murat (xx), Samet Günhan (x) (Dk.46 Yıldıray x), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxx), Kerem (xx) (Dk.82 Ozan x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx) - Nuri Melih (xx), Uğur (x), Samet (xxx), Ahmet Arı (x) (Dk.46 İlker x), Hüseyin (xxx), Eren (x), Tunay (x), Ali (xx), Seyid Ahmet (xx) (Dk.84 Sinan), Niyazi Batuhan (x) (Dk.53 Feyyaz xxx)

GOLLER: Dk.52 Samed Ali (Menemen Bld), Dk.84 Samet (Sivas Bld)

SARI KARTLAR: Yasin, Mustafa, Samed Ali, Bayram (Menemen Bld) - Hüseyin, Ahmet Arı, Uğur, Niyazi Batuhan, Serkan, Seyid Ahmet, Ozan (Sivas Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 46 Uğur (Sivas Bld)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde maçın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında aldı.

Bu sezon iç sahada namağlup unvanını koruyan İzmir ekibi seyircisi önündeki 15'inci maçında ikinci kez sahadan puan kaybıyla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 52'nci dakikada Samed Ali, konuk ekibin golünü 84'üncü dakikada Samet kaydetti. Bu sonuçla takipçisi Hatayspor'a kendisini yakalama fırsatı veren Menemen Belediyespor 65, Sivas temsilcisi 56 puana ulaştı. Maçı yaklaşık 3 bin Menemenli izledi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, mücadeleden önce 2'nci Lig'de 100'üncü maçına çıkan kaleci Bayram'a plaket verdi. Eski Menemen Belediyesporlu Ahmet Arı, Sivas Bld kadrosunda sahaya ilk 11'de çıktı. Sezon başında sarı-lacivertlilerden Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Mert Hakan da tribünde eski takımına destek verdi.

24'üncü dakikada Menemen atağında Kerem ceza sahasında topu Mustafa'ya indirdi. Mustafa kaleciyi geçmeye çalıştı, ancak kaleci Serkan uzanarak topa sahip oldu.

38'inci dakikada ev sahibi ekipten sağdan Mustafa'nın ortasında ceza sahasındaki Kerem'in gelişine şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

41'inci dakikada Menemenli Mustafa'nın kullandığı kornerde kaleye yönelen top az farkla dışarı gitti.

46'ncı dakikada Uğur ceza sahası dışında Kerem'le girdiği mücadele sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Sivas ekibini 10 kişi bıraktı.

52'nci dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Mustafa'nın sağdan kesti, arka direkteki Samet Ali kafayla topu filelere yolladı: 1-0.

84'üncü dakikada Sivas ekibi eşitliği sağladı. Ceza sahası dışından Samet'in mühtiş şutunda top çataldan ağlarla buluştu: 1-1.

90+3'üncü dakikada sağdan Sivas ceza sahasına giren Mustafa'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.