Menemen Belediyespor Serkan Çalık ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Futbol yaşamına 2004 yılında Almanya'nın Rot Weiss Essen takımında başlayan tecrübeli forvet, 2007-08 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. O sezon sarı kırmızılı formayı 17 lig, 7 de Türkiye Kupası müsabakasında giyen Serkan, 4 gol attı. Ardından Gençlerbirliği'ne geçen gurbetçi futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sarıyer ve Kırklarelispor'da da oynadı. FOTOĞRAFLI
Futbol yaşamına 2004 yılında Almanya'nın Rot Weiss Essen takımında başlayan tecrübeli forvet, 2007-08 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. O sezon sarı kırmızılı formayı 17 lig, 7 de Türkiye Kupası müsabakasında giyen Serkan, 4 gol attı. Ardından Gençlerbirliği'ne geçen gurbetçi futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sarıyer ve Kırklarelispor'da da oynadı. FOTOĞRAFLI