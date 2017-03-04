Menemen Belediyespor seri peşinde

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren İbrahim ve kaleci Bayram'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal forma giyemeyecek. Yine sakatlığı bulunan Erman Kılıç'ın ise durumu maç saati netleşecek. Teknik Direktör Suat Kaya şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Lider Gümüşhanespor ve ikinci Ankaragücü'nün 6 puan gerisindeyiz. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.
Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren İbrahim ve kaleci Bayram'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal forma giyemeyecek. Yine sakatlığı bulunan Erman Kılıç'ın ise durumu maç saati netleşecek. Teknik Direktör Suat Kaya şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Lider Gümüşhanespor ve ikinci Ankaragücü'nün 6 puan gerisindeyiz. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.