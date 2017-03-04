Menemen Belediyespor seri peşinde

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek kötü gidişata dur diyen Menemen Belediyespor yarın evinde 1461 Trabzon ile karşılaşacak. İlçe Stadı'nda Hasan Ertuğan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren İbrahim ve kaleci Bayram'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan golcü Gökhan Ünal forma giyemeyecek. Yine sakatlığı bulunan Erman Kılıç'ın ise durumu maç saati netleşecek. Teknik Direktör Suat Kaya şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Lider Gümüşhanespor ve ikinci Ankaragücü'nün 6 puan gerisindeyiz. Mutlaka sahadan galibiyetle ayrılacağız" dedi.