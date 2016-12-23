Menemen Belediyespor mutlu

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda tarihinde ilk kez Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Menemen Belediyespor güçlü rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı futbolla camiasını mutlu etti.

Teknik Direktör Suat Kaya, Fenerbahçe'ye karşı korkak bir futbol sergilemediklerini belirterek, "Biz ikinci lig takımıyız. Buna rağmen maçı kazanabilirdik. Asla oyunu çirkinleştirmedik. Sonuçta tecrübe galip geldi. Alınan mağlubiyete rağmen futbolcularımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Grupta 3 puanla 3'üncü sıraya gerilediklerini hatırlatan Kaya, "29 Aralık'ta bu kez deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğiz. Yine korkmadan futbolumuzu oynayacağız. İyi bir takımımız var. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmememiz için ortada bir neden yok. Çıkıp en iyi mücadelemizi sergileyip, bir üst tura yükselebilmek için ihtiyacımız olan puanları toplayacağız" dedi.



