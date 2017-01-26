Menemen Belediyespor mutlu bitirdi

Teknik direktör Suat Kaya kulüp için hatrı sayılır miktarda parayı kasalarına koyduklarını belirterek, "Ekonomik gelirin yanı sıra prestij de kazandık" dedi. Kaya, "İzmir'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız futbolu herkes beğendi. Kupada hiç yenilmeyen Gençlerbirliği'ni mağlup etmek de bizi çok mutlu etti. Güzel bir macera yaşadık. Artık lige odaklanıp sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
Teknik direktör Suat Kaya kulüp için hatrı sayılır miktarda parayı kasalarına koyduklarını belirterek, "Ekonomik gelirin yanı sıra prestij de kazandık" dedi. Kaya, "İzmir'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız futbolu herkes beğendi. Kupada hiç yenilmeyen Gençlerbirliği'ni mağlup etmek de bizi çok mutlu etti. Güzel bir macera yaşadık. Artık lige odaklanıp sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.