Menemen Belediyespor mutlu bitirdi

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'ndaki son maçında lider Gençlerbirliği'ni evinde 3-2 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattıran Menemen Belediyespor, turnuvaya mutlu veda etti. Tarihinde ilk kez gruplara kalmayı başaran sarı lacivertliler organizasyondan toplam 185 bin dolar (yaklaşık 700 bin lira) gelir elde etti. Gruplara yükselerek ayak bastı parası olarak 60 bin dolar alan İzmir ekibi, 2 galibiyet için 100 bin, 1 beraberlik için de 25 bin dolar kazandı.

Teknik direktör Suat Kaya kulüp için hatrı sayılır miktarda parayı kasalarına koyduklarını belirterek, "Ekonomik gelirin yanı sıra prestij de kazandık" dedi. Kaya, "İzmir'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız futbolu herkes beğendi. Kupada hiç yenilmeyen Gençlerbirliği'ni mağlup etmek de bizi çok mutlu etti. Güzel bir macera yaşadık. Artık lige odaklanıp sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

