Menemen Belediyespor liglerin en skorer takımı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, oynadığı 19 müsabakada rakip fileleri 39 kez havalandırarak, Türkiye liglerinin en skorer takımı oldu.

19 maçın sadece 3'ünde gol atamayan sarı lacivertli ekip, bu performansı ile 126 takımı geride bırakarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Menemen Belediyespor'un ardından Türkiye'nin en çok skor üreten takımı 37 golle Fenerbahçe olurken, Medipol Başakşehir, Kocaelispor, Karacabeybirlikspor, Afyonspor ve Tarsus İdman Yurdu 36 kez ağları sarsmayı başardı.

Menemen Belediyespor'da Gökhan Ünal ve Mert Hakan 5'er golle takıma katkı koyarken, Ahmet Arı ve Erman 4'er kez rakip fileleri sarstı. Güçlü bir hücum hattına sahip olduklarını dile getiren teknik direktör Suat Kaya, "Kalecisinden en uçta oynayan futbolcusuna kadar tüm ekip doksan dakika golü düşünüyor. Bir de buna uygun oyun sistemi olunca, ortaya skorer bir takım çıkıyor. 39 golün 27'sini iç sahada, 12'sini deplasmanda atmışız. Bu tablo, futbolcuların iç sahada daha coşkulu oynadığını gösteriyor. Hedefimiz sezon sonunda da en golcü takım olarak ipi göğüslemek" dedi. FOTOĞRAFLI