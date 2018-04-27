İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek Menemen Belediyespor, gözünü liderliğe çevirdi. Bitime 2 hafta kala 2 puan farkla Hatayspor'u takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, sezonu şampiyon olarak bitireceklerine inandığını söyledi. "Son düdüğe kadar pes etmek yok" diyen Kaya, "Önce Ankara'da Etimesgut Belediyespor'u yenmeliyiz. Ardından düşme tehlikesi yaşayan Amed Sportif'in evinde Hatayspor'dan puan ya da puanlar almasını bekleyeceğiz. Ben bu hafta tekrar liderliğe yükseleceğimize inanıyorum. Geçen hafta Bucaspor maçında büyük fırsat kaçırdık. Ancak bu hafta her şey istediğimiz gibi gidecek" dedi.
Menemen Belediyespor liderlik için kenetlendi
İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek Menemen Belediyespor, gözünü liderliğe çevirdi. Bitime 2 hafta kala 2 puan farkla Hatayspor'u takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde...
27 Nisan 2018 Cuma 12:32
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