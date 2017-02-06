Menemen Belediyespor liderin 6 puan gerisine düştü

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Menemen Belediyespor lider Ankaragücü'nün 6 puan gerisine düştü.

Teknik direktör Suat Kaya 3-2 kazandıkları Gümüşhanespor ve Gençlerbirliği maçlarının ardından düşüşe geçtiklerini belirterek, "Oyunculara bir haller oldu. Neredeyse 70 dakika 10 kişi mücadele eden Niğde Belediyespor'u yenemedik. Kötü oynuyoruz. Tokatspor yenilgisi ve Niğde Belediyespor beraberliği için herkesten özür diliyorum" dedi.

Kötü gidişi önlem için gerekli önlemleri alacaklarını belirten Suat Kaya, "Bu iki maç bize ders olsun. Daha önümüzde13 karşılaşma var, umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu hafta deplasmanda Sarıyer ile oynayacağımız maçı kazanıp yeni bir sayfa açacağız.

Şampiyonluk inancımız bitmeyecek" diye konuştu. Golcü Gökhan Ünal'ı son antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlandığı için kadrodan çıkarıldığını sözlerine ekleyen Kaya, "Ertuğrul da kasığındaki sorun nedeniyle görev yapamadı. Bu iki futbolcunun eksikliğini hissettik" ifadesini kullandı.