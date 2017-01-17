Menemen Belediyespor kupada Amed deplasmanında

İZMİR, ()- ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda 3 puanla 3'üncü basamakta yer alan Menemen Belediyespor, yarın 5'inci hafta karşılaşmasında Amed Sportif'e konuk olacak.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın başlama düdüğü saat 12.00'de çalınacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Bayram, sağ bek Mazlum ve stoper Gökhan Sinanoğlu forma giyemeyecek.

Teknik direktör Suat Kaya, gruptan çıkma umutlarının çok düşük belirterek Amed Sportif maçında yedek ağırlıklı kadroyla sahada yer alacaklarını söyledi. Kendileri için ligin önemli olduğuna vurgu yapan Suat Kaya, "Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından iddiamız iyice azaldı. Amed Sportif karşılaşması bizim için iyi bir hazırlık sınavı olacak" yorumunu yaptı.