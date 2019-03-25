Menemen Belediyespor koptu geliyor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Menemen Belediyespor, son 6 haftaya büyük avantajla girdi. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Tuzlaspor ve Fatih Karagümrük'ün puan kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Çok önemli bir fırsat yakalayan sarı-lacivertliler yıllardır hasretle beklediği 1. Lig için geri sayıma geçerken, teknik direktör Suat Kaya, ayaklarının yere sağlam basması çağrısında bulundu.

Ankara'da çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Suat Kaya, "7-0'lık galibiyet elbet müthiş, üstelik rakiplerimizin kaybettiği haftada alınan 3 puan altın değerinde. Biz sakin olacağız. Kalan 6 final maçımızda gerekeni yapıp şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Kimse şimdiden havaya girmemeli. Büyük bir avantajın sahibiyiz ama yere de sağlam basmalıyız" diye konuştu. İzmir ekibi, tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma yolunda kalan haftalarda Etimesgut Belediyespor, Manisa BŞB (D), Pendikspor, Bandırmaspor Baltok (D), Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'la (D) kozlarını paylaşacak.