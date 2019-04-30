Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Menemen Belediyespor kadroyu koruyacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor sezon biter bitmez kongre ve iç transfer çalışmalarına başlayacak.  Sarı-lacivertli...

Menemen Belediyespor kadroyu koruyacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor sezon biter bitmez kongre ve iç transfer çalışmalarına başlayacak. 
Sarı-lacivertli yönetim ilk olarak olağanüstü genel kurul kararı alıp 20 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığından ayrılan Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin'i kulüp başkanı seçecek. Halen yönetimin Tahir Şahin'in belirlediği isimlerden oluştuğu, yeni belediye yönetimiyle kulübün idaresi ve kullanımındaki tesislerle ilgili kriz yaşayan Menemen'in ismi kongrenin ardından resmen Menemenspor AŞ olacak. Şahin yönetimi ilk olarak sözleşmesi 31 Mayıs'ta tarihinde sona erecek teknik direktör Suat Kaya ile masaya oturulacak. İzmir ekibini 3 yıldır çalıştıran deneyimli teknik adamla bir sürpriz olmazsa yeniden mukavele yapılacak. Devam etmeye sıcak bakan Suat Kaya vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak. 
İstikrarı koruma taraftarı olan Kaya, takımın iskeletiyle çok fazla oynamayacak. İç transferde yoğun bir mesai verecek Menemen'de Ali Özgün, Mustafa Şen, Necati Yılmaz, Okan Baydemir, Rıdvan Koçak, Talha Yazgan, Taşkın Çalış, Umut Pusat  ve Veli Çetin gibi as futbolcuların sözleşmeli gelecek ay bitecek. Hem yönetim hem de teknik ekip şampiyon kadroyu bozmamak için çalışmalarına hız verecek. Dış transferde ise yabancı futbolcu kontenjanına da sahip olacak Menemen, mütevazı bir bütçeyle hareket edecek. Hafta sonunda beri büyük coşku yaşayan Menemen Belediyespor'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular aileleriyle birlikte yemekte buluştu. Gecede şampiyonluk pastası kesilirken, tüm takım sezonun stresini eğlenceli bir şekilde üzerlerinden attı. Menemen Belediyespor son haftada Konya Anadolu Selçukspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

FOTOĞRAFLI 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328