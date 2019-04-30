Menemen Belediyespor kadroyu koruyacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor sezon biter bitmez kongre ve iç transfer çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli yönetim ilk olarak olağanüstü genel kurul kararı alıp 20 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığından ayrılan Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin'i kulüp başkanı seçecek. Halen yönetimin Tahir Şahin'in belirlediği isimlerden oluştuğu, yeni belediye yönetimiyle kulübün idaresi ve kullanımındaki tesislerle ilgili kriz yaşayan Menemen'in ismi kongrenin ardından resmen Menemenspor AŞ olacak. Şahin yönetimi ilk olarak sözleşmesi 31 Mayıs'ta tarihinde sona erecek teknik direktör Suat Kaya ile masaya oturulacak. İzmir ekibini 3 yıldır çalıştıran deneyimli teknik adamla bir sürpriz olmazsa yeniden mukavele yapılacak. Devam etmeye sıcak bakan Suat Kaya vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayacak.

İstikrarı koruma taraftarı olan Kaya, takımın iskeletiyle çok fazla oynamayacak. İç transferde yoğun bir mesai verecek Menemen'de Ali Özgün, Mustafa Şen, Necati Yılmaz, Okan Baydemir, Rıdvan Koçak, Talha Yazgan, Taşkın Çalış, Umut Pusat ve Veli Çetin gibi as futbolcuların sözleşmeli gelecek ay bitecek. Hem yönetim hem de teknik ekip şampiyon kadroyu bozmamak için çalışmalarına hız verecek. Dış transferde ise yabancı futbolcu kontenjanına da sahip olacak Menemen, mütevazı bir bütçeyle hareket edecek. Hafta sonunda beri büyük coşku yaşayan Menemen Belediyespor'da yönetim, teknik ekip ve futbolcular aileleriyle birlikte yemekte buluştu. Gecede şampiyonluk pastası kesilirken, tüm takım sezonun stresini eğlenceli bir şekilde üzerlerinden attı. Menemen Belediyespor son haftada Konya Anadolu Selçukspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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