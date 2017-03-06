Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar karşıtı olduğunu görüyoruz
Destici: Hayır diyenlerin de iktidar...
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi takdire şayan
Bozdağ: Baykal'ın Almanya programını iptal...

Menemen Belediyespor kaçanlara yanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 1461 Trabzon ile kendi evinde 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara daha alan Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü yaşandı. "Saç...

Menemen Belediyespor kaçanlara yanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 1461 Trabzon ile kendi evinde 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara daha alan Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü yaşandı.
"Saç baş yoldurduk" diyen teknik direktör Suat Kaya, "15 korner kullandık, bir o kadar da pozisyona girdik. Sadece 2 gol atabildik. Bu kadar fırsatı değerlendiremezsek kazanamayız. Ne yazık ki 90'ıncı dakikada yediğimiz gol hepimiz kahretti. Ancak haftalar sonra iyi futbol oynadık. En azından bu da bana teselli oldu" dedi. Önlerinde 9 hafta olduğunu dile getiren Suat Kaya, söyle devam etti:
"Elbette şampiyonluk şansımız çok fazla yok. Lider Gümüşhanespor ile 2'inci Ankaragücü ile aramızda 8 puan fark bulunuyor. Ama yine de pes etmek bize yakışmaz. Play off da 1'inci Lig'e yükselmek için bir kapıdır. Her yolu deneyeceğiz ve sezon sonunda da hedefimize ulaşacağız."
Suat Kaya, süresiz kadro dışı kalan golcü oyuncusu Gökhan Ünal'ın sakat olduğu için tedavisinin sürdüğünü, oyuncusunun iyileştiği takdirde yönetimin de kararıyla yeniden takıma dönebileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.