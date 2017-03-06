Menemen Belediyespor kaçanlara yanıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 1461 Trabzon ile kendi evinde 2-2 berabere kalarak zirve yolunda ağır bir yara daha alan Menemen Belediyespor'da büyük üzüntü yaşandı.

"Saç baş yoldurduk" diyen teknik direktör Suat Kaya, "15 korner kullandık, bir o kadar da pozisyona girdik. Sadece 2 gol atabildik. Bu kadar fırsatı değerlendiremezsek kazanamayız. Ne yazık ki 90'ıncı dakikada yediğimiz gol hepimiz kahretti. Ancak haftalar sonra iyi futbol oynadık. En azından bu da bana teselli oldu" dedi. Önlerinde 9 hafta olduğunu dile getiren Suat Kaya, söyle devam etti:

"Elbette şampiyonluk şansımız çok fazla yok. Lider Gümüşhanespor ile 2'inci Ankaragücü ile aramızda 8 puan fark bulunuyor. Ama yine de pes etmek bize yakışmaz. Play off da 1'inci Lig'e yükselmek için bir kapıdır. Her yolu deneyeceğiz ve sezon sonunda da hedefimize ulaşacağız."

Suat Kaya, süresiz kadro dışı kalan golcü oyuncusu Gökhan Ünal'ın sakat olduğu için tedavisinin sürdüğünü, oyuncusunun iyileştiği takdirde yönetimin de kararıyla yeniden takıma dönebileceğini söyledi.