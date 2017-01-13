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Menemen Belediyespor, İnegöl deplasmanında

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda İnegölspor karşılaşıcak.

Menemen Belediyespor, İnegöl deplasmanında
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda İnegölspor karşılaşıcak. İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Yavuz Çetin yönetecek. Sarı lacivertlilerin ara transferde Kırklarelispor'dan renklerine bağladığı forvet Serkan ve Gençlerbirliği'nden aldığı stoper Hikmet bu maçta ilk kez forma giyecek. 

Sakatlıkları süren kaleci Bayram, defans oyuncusu Gökhan Sinanoğlu ve sağ bek Mazlum ise takımdaki yerini alamayacak. Sıralamada 34 puanla 3'üncü basamakta yer alan İzmir ekibinin teknik direktörü Suat Kaya, İnegölspor'u yenerek yollarına devam edeceklerini söyledi. Kaya, "Zor bir maça çıkacağız. Takımıma güvenim tam. Yeni transferlerimizle daha da güçlendik. istediğimizi alacağız" diye konuştu.       

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