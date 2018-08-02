Menemen Belediyespor ilk peşinde

İZMİR, () -
46. Folkart TSYD Ege Kupası'ndaki ilk maçta Spor Toto 1'inci Lig'in flaş ekiplerinden Altınordu'yu seri penaltılarla 5-4 mağlup ederek eleyen Menemen Belediyespor, gözünü finale dikti. Sarı-lacivertli ekip, Tire Tayfur Çiçek Stadı'nda 5 Ağustos Pazar günü saat 21.15'te oynanacak finali de kazanarak tarihinde kez kupaya uzanıp lig öncesi moral tazelemek istiyor. TFF 2'nci Lig maratonu öncesi en ciddi provaya çıkan Menemen'de Teknik Direktör Suat Kaya, oyuncularını Altınordu maçındaki iyi performanslarından ötürü kutladı.
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