Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor: 3-2

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Özgür Ertem (xx), Bilal Gölen (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx)- Veli (xxx), Efe (xxx), Mustafa (xxx), Mert Hakan (xxx) (Dk.84 Jiyan), Yasin (xx), Murat (xx), Erman (xxx) (Dk.78 Samet xx), Ertuğrul (xxx), Abdullah (xx) (Dk.70 Serkan xx), Hikmet (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x)- Salih (x) (Dk.46 Rahmi x), Taner (xx), Mehmet Cansın (x), Mehmet Menderes (xxx), Rıdvan (x), Cumhur (x) (Dk.78 Hüseyin x), Ali Özgün (xx), Onur (x) (Dk.36 Taşkın x), Serhat (x), Cem (x)

GOLLER: Dk.39 (penaltı) Erman, Dk.49 (kendi kalesine) Rıdvan, Dk.68 (penaltı) Mert Hakan (Menemen Belediyespor), Dk.76 Mehmet Menderes, Dk.86 Ali (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Veli, Efe, Mustafa, Yasin, Amir (Menemen Belediyespor), Hasan Hüseyin, Ali Özgün, Serhat, Mehmet Cansın (Gümüşhane)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor, evinde lider Gümüşhanespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alan Menemen Belediyespor 38 puana ulaşırken, Gümüşhanespor 40 puanda kaldı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan sarı lacivertliler, galibiyeti doğum günü olan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e armağan etti. Şahin kendisine hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını da maç sonrası kesti.

26'ıncı dakikada konuk ekipten Cumhur'un ceza sahası dışından sert şutunda top yan direkten döndü.

35'inci dakikada Menemen Belediyesporatağında Abdullah soldan kesti, Mustafa'ın indirdiği topu Erman kaleye gönderdi. Kaleci son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

39'uncu dakikada Menemen Belediyespor atağında Mert Hakan'ı ceza sahasında kaleci Hasan Hüseyin düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Erman, takımını öne geçirdi: 1-0.

49'uncu dakikada Menemen Belediyespor'da Mustafa'nın sağdan altıpasa ortasında Gümüşhanespor'dan Rıdvan ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı: 2-0.

68'inci dakikada Mustafa'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan, bu kez Rahmi'nin müdahalesiyle kendisini yerde buldu. Hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Mert Hakan, farkı 3'e çıkardı: 3-0.

76'ıncı dakikada konuk ekip golü buldu. Ali'in pasında ceza sahası sol çaprazındaki Mehmet Menderes topu köşeye gönderdi: 3-1.

86'ıncı dakikada Gümüşhanespor atağında Ali topu ağlarla buluşturdu: 3-2



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