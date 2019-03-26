Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Menemen Belediyespor gol oldu yağdı

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek bitime 6 maç kala en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor bu sezon gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler...

Menemen Belediyespor gol oldu yağdı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bakspor'u 7-0 yenerek bitime 6 maç kala en yakın rakibi Tuzlaspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor bu sezon gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 28 haftada rakip fileleri toplam 64 kez sarsarak profesyonel liglerin en golcü takımı unvanını aldı. Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde şampiyonluğa koşan sarı-lacivertliler maç başına 2.28 gol ortalaması yakalayıp taraftarına adeta resital sundu. 
Menemen Belediyespor bu sezon sadece 3 maçta gol atamadı. Sarı-lacivertliler 5. haftada Tuzlaspor'a 4-0 yenilirken, 16. haftada Şanlıurfaspor'a 2-0 kaybetti. İzmir ekibi 18. haftada ise evinde Fatih Karagümrükle golsüz berabere kaldı. Menemen en farklı galibiyetlerini Darıca Gençlerbirliği'ni 5-1 ve 6-1, Bakspor'u da 7-0 yenerek elde etti. Menemen'in dümeninde üçüncü sezonunu geçiren Suat Kaya, kalan 8 haftada en iyi şekilde performans gösterip 1. Lig'e yükseleceklerini söyledi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328