Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Candaş Elbil (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx)- Veli (xxx), Efe (xx), Mustafa (xxx), Gökhan Ünal (xxx) (Dk.55 Mert Hakan xx), Yasin (xxx), Samet (xx), Murat (xxx) (Dk.84 Jiyan), Erman (xx), Serkan Çalık (xx) (Dk.72 Abdullah xx), Hikmet (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nihat (x)- Ferhat (xx), Kulusic (xx), Claro (x) (Dk.46 Mehmeti xx), Milinkovic (x) (Dk.53 Halil İbrahim x), Scekic (xxx), Ring (xx), Umut (xx), Matei (x) (Dk.62 Bady xx), Orhan (x), Rantie (xx)

GOLLER: Dk.10 Gökhan Ünal, Dk.58 Yasin, Dk. 65 Mustafa (Menemen Belediyespor), Dk.70 Mehmeti, Dk.81 Bady (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Mustafa (Menemen Belediyespor), Claro (Gençlerbirliği)

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda üst tur iddiasını daha önce kaybeden 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediyespor, son maçta grup lideri Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Maç öncesi hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ı unutmayan ev sahibi ekip, sahaya üzerinde, "Gençlerbirliği Kulübü ve Tüm Türkiye futbol camiasına başsağlığı dileriz" yazılı pankartla çıktı.

10'uncu dakikada soldan Erman'ın ortasında altı pasta Gökhan Ünal kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

44'üncü dakikada ceza sahasına giren Ferhat'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.

46'ıncı dakikada Mustafa sağdan kesti, Gökhan Ünal kafayı çaktı. Top yan direkte patladı. Samet'in tamamladığı top savunmadan kornere çıktı.

58'inci dakikada Matei'den kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Yasin'in sert şutunda top uzak direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.

65'incidakikada soldan çalımlarla çizgiye kadar inen Mert Hakan'ın ortasında arka direkteki Mustafa topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

70'inci dakikada Rantie'nin soldan kesti, Mehmeti'nin şutunda savunmadaki Hikmet'e çarpan top kaleci Amir'i kontrpiyede bıraktı: 3-1.

81'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Scekic'in pasında soldan Bady, düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi: 3-2.



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