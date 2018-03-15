Menemen Belediyespor galibiyet için kenetlendi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, pazar akşamı evinde oynayacağı Tokatspor maçı öncesi kenetlendi.

Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk yolunda her karşılaşmanın final olduğunu belirterek, "Evimizde oynadığımız 13 maçın 12'sini kazanıp sadece 1'inden beraberlikle ayrıldık. Taraftarımızın desteği ile 2 haftalık kazanamama serisini bitireceğiz. Tokatspor engelini aşacağımıza inancım tam. Bu sezon hepimiz Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki Menemen Belediyespor tarihinde bir ilk ilki gerçekleştireceğiz" dedi.

