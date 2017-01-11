SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor transfer çalışmalarını yavaşlattı. Transfer döneminde 5 futbolcuyla yollarını ayırıp, Kırklarelispor'dan forvet Serkan Çalık ile Gençlerbirliği'nden stoper Hikmet Balioğlu'nu kadrosuna dahil eden Menemen Belediyespor frene bastı.

Teknik direktör Suat Kaya, görüştükleri oyuncuların yüksek bedeller istediğini belirterek, "Şu anda transfer çalışmalarını yavaşlattık. 31 Ocak'a kadar vaktimiz var. Bütçemizi zorlayacak isimleri alamayız, o nedenle beklemeye geçtik" diye konuştu.

Takımdan başka oyuncu göndermeyeceklerini belirten Kaya, "Kadromuzu büyük ölçüde şekillendirdik. Belki 1 ya da 2 oyuncu daha alabiliriz ama mevcut ekibimiz de şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak potansiyelde" dedi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı için iddialı konuşan tecrübeli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı çok çetin geçecek. Biz içeride dışarıda her rakibi yenecek güçteyiz. İnegöl deplasmanından da galibiyetle döneceğiz" yorumunu yaptı.