Menemen Belediyespor fırsat tepti

İlerleyen haftalarda çok daha iyi oyun oynayıp istedikleri sonuçları alacaklarını ifade eden Kaya, "İnegölspor maçından çıkaracağımız dersler var. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimiz mutlaka kaybedecek. İpler bizim elimizde" diye konuştu. Transfer çalışmalarına da değinen Kaya, "31 Ocak'ta ara transfer bitiyor. O zamana kadar mutlaka takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.
İlerleyen haftalarda çok daha iyi oyun oynayıp istedikleri sonuçları alacaklarını ifade eden Kaya, "İnegölspor maçından çıkaracağımız dersler var. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimiz mutlaka kaybedecek. İpler bizim elimizde" diye konuştu. Transfer çalışmalarına da değinen Kaya, "31 Ocak'ta ara transfer bitiyor. O zamana kadar mutlaka takviye yapacağız" ifadelerini kullandı.