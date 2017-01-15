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Menemen Belediyespor fırsat tepti

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında öne geçtiği maçta İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor zirve yarışında yara aldı. Teknik direktör Suat Kaya 80'inci dakikada golü bulduklarını...

Menemen Belediyespor fırsat tepti
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında öne geçtiği maçta İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Menemen Belediyespor zirve yarışında yara aldı. Teknik direktör Suat Kaya 80'inci dakikada golü bulduklarını ancak sevinçlerinin kısa sürdüğünü belirterek, "Bir anlık konsantrasyon bozukluğu yaşadık ve 4 dakika sonra beraberlik golünü yedik. Önemli bir fırsatı kaçırdık. Beraberlik kötü oldu" dedi. 
İlerleyen haftalarda çok daha iyi oyun oynayıp istedikleri sonuçları alacaklarını ifade eden Kaya, "İnegölspor maçından çıkaracağımız dersler var. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimiz mutlaka kaybedecek. İpler bizim elimizde" diye konuştu. Transfer çalışmalarına da değinen Kaya, "31 Ocak'ta ara transfer bitiyor. O zamana kadar mutlaka takviye yapacağız" ifadelerini kullandı. 

   

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