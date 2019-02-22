Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u ağırlayacak

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek.  İlçe...

Menemen Belediyespor, Fethiyespor'u ağırlayacak

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışına ortak olan Menemen Belediyespor yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor'la evinde karşı karşıya gelecek. 
İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da çalacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Suat Kaya, Tuzlaspor galibiyetiyle takımının büyük moral bulduğunu belirterek, "Fethiyespor'a saygı duyuyoruz. Evimizde kayıp yaşamamak için çok dikkatli olacağız" dedi. 
Fethiyespor'un çalıştırıcı Tarık Daşgün de İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi, "Her maç çok zor. Takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328