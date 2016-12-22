Menemen Belediyespor-Fenerbahçe maçı soyunma odaları

Menemen Belediyespor'un çalıştırıcısı Suat Kaya önemli fırsatları kaçırdıklarını söyledi. İkinci Lig takımı olarak Fenerbahçe'yi güzel ağırladıklarını ve oyunu çirkinleştirmediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Ancak bir türlü golü atamadık. Haftaya Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Amacımız bu akşamki gibi iyi futbol oynayıp istediğimiz sonucu almak" dedi.
Menemen Belediyespor'un çalıştırıcısı Suat Kaya önemli fırsatları kaçırdıklarını söyledi. İkinci Lig takımı olarak Fenerbahçe'yi güzel ağırladıklarını ve oyunu çirkinleştirmediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Ancak bir türlü golü atamadık. Haftaya Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Amacımız bu akşamki gibi iyi futbol oynayıp istediğimiz sonucu almak" dedi.