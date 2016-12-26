Menemen Belediyespor, Fenerbahçe'den çekinmiyor

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü hafta maçında İzmir'de 1-0 yenildiği Fenerbahçe ile perşembe günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Suat Kaya ilk maçta çok iyi bir futbol sergilediklerini ve Fenerbahçe'ye karşı girdikleri net fırsatları kaçırdıklarını belirterek, "Kadıköy'de de pes etmeyen, sürekli gol arayan bir takım görüntüsü vereceğiz. Oradan iyi sonuçla dönersek kesinlikle sürpriz olmaz" diye konuştu.

İstanbul'dan puan ya da puanlar alabileceklerini belirten Kaya, "Hiçbir zaman futbolu çirkinleştirmedik, kimseye karşı korkak oynamadık. Türkiye Kupası'nı çok önemsiyorum. Yılın son resmi maçına çıkacağız. Tüm futbolcularım iyi bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor" dedi. Transfer konusunda da bilgilendirmede bulunan Kaya, "Fenerbahçe maçı sonrası gelenler, kalanlar ve gidenler netleşecek. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlayacağız" diye konuştu.