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Menemen Belediyespor - Fenerbahçe: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Mustafa Sönmez (xx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Murat (xx) (Dk. 84 Tayfur), Efe (xxx), Veli (xx), Yasin (xx), Abdullah (xx) (Dk. 90 Yiğithan), Ertuğrul...

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Osman Gökhan Bilir (xx), Mustafa Sönmez (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Murat (xx) (Dk. 84 Tayfur), Efe (xxx), Veli (xx), Yasin (xx), Abdullah (xx) (Dk. 90 Yiğithan), Ertuğrul (xxx), Erman (xxx) (Dk.66 Ahmet Arı), İbrahim (xx), Mustafa (xx), Mert (xx) (Dk. 76 Gökhan Ünal)

FENERBAHÇE: Fabiano (xx) - Savaş (x), Skrtel (xx), Neustaedter (xxx), İsmail (xx), Stoch (xx), Abdurrahman (xx), Ozan (xx), Salih (xx), Chahechouhe (xx), Fernandao (xxx)

GOLLER: Dk. 22 Fernandao (pen) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Stoch, Savaş, Ozan (Fenerbahçe), Veli (Menemen Belediyespor)

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk iki maçından sadece 1 puan çıkaran Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. Sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan golü 22'nci dakikada Fernandao penaltıdan attı. Fenerbahçe kalesinde girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı. 

4'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Salih Uçan ortasını yaptı, Ozan voleyi vurdu. Ancak top üstten auta çıktı.

7'nci dakikada orta sahadan aldığı topla Fenerbahçe kalesine yaklaşan Erman ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

10'uncu dakikada sağdan Mustafa ortaladı, Abdullah arka direkte topu kale yerine auta gönderdi.

22'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Erman'ın Salih'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

35'inci dakikada Erman sağdan ortaladığı topu Veli kafayla Efe'ye indirdi. Efe'nin kale dibinden yaptığı vuruşta sonuç değişmedi.

50'nci dakikada Mustafa'nın pasında kaleci ile karşı kaşıya kalan Mert'in vuruşunu Fabiano çıkardı. Dönen topa bu kez Erman vurdu yine Fabiano gole izin vermedi, ardından bu kez Abdullah kaleyi yokladı, Brezilyalı eldiven topu bir kez daha çeldi.

51'inci dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.

63'üncü dakikada Salih'in ara pasında sol çaprazdan ceza alanına sızan Chahechouhe bekletmeden şutunu çekti, kaleci Amir topu kornere çeldi.

75'inci dakikada Yasin soldan ortaladı, Ahmet topun gelişine vurdu ancak sonuç gelmedi.

83'üncü dakikada Stoch'un kullandığı köşe atışında Menemen defansından seken topa vuran Chahechouhe pozisyonu gole çeviremedi

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