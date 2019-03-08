İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde Sivas Belediyespor'u evinde 3-0 yenerek Tuzlaspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor farkı açmak istiyor.

Teknik direktör Suat Kaya, 11 hafta sonra liderlik sevinci yaşadıklarını belirterek, "Pazar günü Zonguldak Kömürspor'la çok zor bir deplasman maçına çıkacağız. Ancak her maçı kazanmak için oynayacağız. Biz kazandıkça rakiplerimizin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Tüm ipler bizim elimizde. Eğer seri yakalarsak, arkamızdaki takımlarla puan farkını açabiliriz. Ben futbolcularıma inanıyorum. Bu sezon ilçemize ve İzmir'e 1'inci Lig sevinci yaşatmak için kenetlendik, başarılı olacağız" dedi.

