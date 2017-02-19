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Menemen Belediyespor-Eyüpspor: 1-2

Gökay ÖZALP / MENEMEN, () STAT: İlçe HAKEMLER: Yasin Kol (x), Soner Akgün (x), Erhan Gündoğdu (x) MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x)- Veli (xx), Mustafa Şen (xxx) (Dk.72 Serkan Çalık x), Mert Hakan (xx), Yasin (x), Samet (x), Murat (xx) (Dk.82 Oğuzhan),...

Menemen Belediyespor-Eyüpspor: 1-2

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yasin Kol (x), Soner Akgün (x), Erhan Gündoğdu (x)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x)- Veli (xx), Mustafa Şen (xxx) (Dk.72 Serkan Çalık x), Mert Hakan (xx), Yasin (x), Samet (x), Murat (xx) (Dk.82 Oğuzhan), Haluk (x) (Dk.66 Ahmet x), Erman (xx), Ertuğrul (xx), Hikmet (x)
EYÜPSPOR: Mahmut (xxx)- Muharrem (xxx), Gencay (xx) (Dk.86 Bilal), Erkan (xx) (Dk.59 Mehmet xxx), Alper (xxx), Doğukan (x), Cem (xxx), Gökhan (xx) (Dk.66 Hasan xx), Semih (xxx), Atakan (xxx), Naci (xx)
GOLLER: Dk.3 Mustafa Şen (Menemen Belediyespor), Dk.68 Atakan, Dk.90 Mehmet (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Dk.61 Doğukan (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Gencay, Atakan, Mehmet, Mahmut (Eyüpspor), Ertuğrul, Yasin (Menemen Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftada 7 puan kaybederek şampiyonluk yarışında fırsat tepen Menemen Belediyespor, Eyüpspor'a kendi sahasında 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Menemen Belediyespor bu yenilgiyle 40 puanda kalırken, Eyüpspor puanını 36'ya çıkardı.
3'üncü dakikada Menemen'in golü geldi. Orta alandan hareketlenen Mert Hakan pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Yasin'e aktardı. Yasin'in şutunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu Mustafa Şen ağlara gönderdi: 1-0.
29'uncu dakikada Mert Hakan'ın soldan ortasıyla altı pasta buluşan Haluk kaleci Mehmet'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda köşeye plaseledi, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
36'ıncı dakikada Eyüpspor'un kazandığı frikikte Doğukan topun üzerine bastı, geriden gelen Semih sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
39'uncu dakika Menemen Belediyespor için şanssızlık anıydı. Erman'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpıp oyun sahasına dönen topu Naci uzaklaştırdı.
61'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Erman'la gelişen Menemen Belediyespor atağında son adam pozisyonundaki Doğukan topu elle kesince direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
68'inci dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Bu dakikada orta alandan aldığı topla sağ çaprazdan Menemen ceza sahasına giren Atakan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere bıraktı: 1-1.
90'ıncı dakikada Eyüpspor öne geçti. Menemen Belediyespor'un kullandığı taç atışından gelen topu kapan Mehmet rakip ceza sahasına girdi, akıl dolu bir vuruşla Amir'i avladı: 1-2.

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