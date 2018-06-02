Menemen Belediyespor, Doğan'ın peşinde

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi planlayan Menemen Belediyespor, son olarak Altay forması giyen golcü Doğan Karakuş'a kanca attı.

Altay'la yol ayrımına gelen 25 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertlilerin teklifini sunduğu, Doğan'ın da Menemen'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Kocaelispor'da profesyonelliğe imza atan golcü oyuncu, Altınordu, Bandırmaspor, Keçiörengücü ve Giresunspor formalarını da terletti. Doğan, iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Altay'da şampiyonluk yaşadı.

