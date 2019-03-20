Menemen Belediyespor ders aldı

İZMİR, () -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor'da 2'nci Başkan Nadir Şenel, geçen sezonlardan ders aldıklarını artık hata yapmayacaklarını söyledi.

Son yıllarda üst üste Play-Off'tan eli boş dönen, geçen sezon ligi uzun süre lider götürmesine rağmen koltuktan inip Play-Off'ta elenen sarı-lacivertlilerde Şenel, en yakın takipçileri Tuzlaspor'un 4 puan önünde olduklarını hatırlatarak, "Ligde makas daraldı. Artık kolay maç yok. Geçen iki sezonda gerekli dersleri aldık. Bu sezon adımızı direkt 1'inci Lig'e yazdırmak istiyoruz. Play-Off'a işi bırakmak istemiyoruz. Kalan haftalarda da her zaman olduğu disiplini elden bırakmadan yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.