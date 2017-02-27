Menemen Belediyespor'dan rahatlatan dönüş

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda Abdullah'ın 85'inci dakikada attığı golle 1-0 yenen Menemen Belediyespor, 4 hafta sonra kazanarak taraftarının yüzünü güldürdü.

Teknik direktör Suat Kaya alınan 3 puanın kendilerini çok rahatlattığını belirtti, "Futbolcularım yürekten mücadele etti. Galibiyeti hak ettik. Artık kötü günleri geride bıraktık" dedi.

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Gümüşhanespor'un da evinde Hatayspor'a 1-0 mağlup olduğunu hatırlatan Suat Kaya, "Biz kazandığımız sürece diğer takımlar mutlaka kayıp yaşayacak. Sadece seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. En kötüsünden play off oynayıp 1'inci Lig'e o şekilde çıkacağız" diye konuştu.

Grubunda zirvenin 6 puan gerisinde, 43 puanla 3'üncü sırada bulunan sarı lacivertli ekip; bu hafta evinde 1461 Trabzon ile oynayacak.