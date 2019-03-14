Menemen Belediyespor'dan biletlere indirim

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kırklarelispor'u konuk edecek lider Menemen Belediyespor, bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Ligin bitimine 8 hafta kala en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 3 puan önünde zirvede yer alan sarı-lacivertliler taraftarlardan destek beklerken, teknik direktör Suat Kaya, "Kader haftalarına girdik. Camia olarak kenetlendik. Özellikle evimizde bu sezon hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kırklarelispor maçında kesinlikle hata yapamayız. Stadı dolu görmek istiyoruz ve taraftarımıza 3 puan hediye edeceğimize inanıyoruz" dedi.

