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Menemen Belediyespor'da transfer harekatı başlıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 34 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Menemen Belediyespor transfer çalışmalarına start verdi. Sarı lacivertlilerin 4 futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi. Bu sezon yaşanılan...

Menemen Belediyespor'da transfer harekatı başlıyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 34 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Menemen Belediyespor transfer çalışmalarına start verdi.
Sarı lacivertlilerin 4 futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi. Bu sezon yaşanılan sakatlıklardan dolayı bir türlü belini doğrultamayan Menemen Belediyespor'un kaleci, stoper, sağ bek ve golcü alacağı kaydedildi.
Teknik direktör Suat Kaya takıma katkı koyacak isimlerle görüşmelerin sürdüğü bilgisini vererek, "İkinci yarıda hedefimiz liderlik koltuğunu alarak TFF 1'inci Lig'e yükselmek. Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkmak istiyoruz. O nedenle mutlaka takviye gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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